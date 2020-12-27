2020/12/27 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار عن تضرر نحو 80 % من المواقع الاثرية في البلاد، فيما استعرضت اهم 4 اسباب ادت الى تضرر هذه المواقع.

وقال مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار في الوزارة اياد حسن عبد حمزة في تصريح صحفي، إن “المواقع الأثرية الموجودة في عموم العراق كثيرة، غير أن غالبيتها تضرر على مدى الاعوام السابقة”.

وبين، أن “بعض الاضرار تسببت بها القوات الاميركية عند دخولها العراق العام 2003 واتخاذ بعضها قواعد لهم”.

وتابع، أن “الصيانات السابقة التي كان بعضها خاطئ، أدت إلى مضاعفة الاضرار في تلك الموقع، مع قلة التخصيصات التي أدت الى عدم الاهتمام بتلك المواقع، فضلا عن العوامل المناخية من الامطار والرياح، ومن ثم احتلال عصابات داعش الارهابية لعدد من المحافظات وتحطيم المواقع الاثرية قبل سرقة ونهب بعضها”.

وأكمل عبد حمزة، أن “هناك خطة تعدها الدائرة مع المنظمات الدولية وبعض الدول العربية والاقليمية والعالمية لصيانة الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية في البلاد، اذ ستراعي تلك الاعمال خصوصية الموقع الاثري والحفاظ عليه من التلاعب او الطمس والتأثيرات المناخية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبب طبيعي و3 “متعمدة”.. الثقافة تكشف عن تضرر 80% من الاثار العراقية: والسبب 4 جهات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبب طبيعي و3 “متعمدة”.. الثقافة تكشف عن تضرر 80% من الاثار العراقية: والسبب 4 جهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).