التعليم العالي توافق على عودة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية

2020/12/27 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، موافقتها على عودة الطلبة المرقنة قيودهم ضمن المراحل المنتهية في الجامعات الحكومية والأهلية، ابتداء من السنة الدراسية 2002/2003 ولغاية 2008/2009 الى مقاعد الدراسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان له اليوم (27 كانون الاول 2020)، أن "هيئة الرأي قررت السماح لطلبة المراحل المنتهية المرقنة قيودهم في الكليات والمعاهد في الدراستين الصباحية والمسائية ابتداء من السنة الدراسية 2003/2002 ولغاية 2009/2008 بالعودة الى الدراسة باستثناء المستفيدين من قرارات سابقة أو المرقنين بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية".

وأضاف أن "على الطالب المشمول بالقرار تقديم طلب بالعودة الى الكلية أو المعهد في موعد لا يتجاوز أسبوعين ابتداء من يوم الأحد الموافق 2020/12/27."

واوضح أن "استلام طلبات عودة المرقنة قيودهم للسنوات 2009/2008 ولغاية السنة 2020/2019 يبقى مستمرا بنفس المدة المشار اليها".

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