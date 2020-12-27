تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2020/12/27 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد بواقع 13755 حالة، ووصل إلى مليون و640858 في المجمل.وذكر المعهد أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 29778.ووفقا للخطة الوطنية، تنطلق حملة التطعيم الشاملة ضد كورونا في ألمانيا اليوم 27 ديسمبر، مع إعطاء الأولوية لمن هم فوق سن 80 عاما ولموظفي دور رعاية المسنين ولأعضاء الفرق الطبية الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس.وسيتم اعتماد اللقاح الذي أنتجته شركتا “فايزر” الأمريكية، و”بيونتيك” الألمانية.وتلقى كبار السن في مدينة هالبرشتات […]

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