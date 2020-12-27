مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جليدي في مرتفعات شمال طهران 

2020/12/27 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قتل 9 أشخاص وأصيب ستة آخرون إثر حادث انهيار جليدي في مرتفعات شمال طهران، وفق ما أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، مساء السبت.

ووفق وكالة “إرنا” أعلن شاهين فتحي العثور على جثث 9 افراد لقوا مصرعهم إثر الحادث الانهيار في مرتفعات شمال طهران يوم الجمعة.

وأوضح فتحي في تصريح أن عددا من متسلقي الجبال فقدوا إثر هطول الثلوج والعواصف الشديدة التي وقعت في مرتفعات شمال طهران ظهر الجمعة.

وقال إنه تم على الفور اتخاذ إجراء التنسيقات اللازمة لإرسال فرق عمليات البحث والانقاذ من قبل جمعية الهلال الأحمر في محافظة طهران إلى مكان فقدان متسلقي الجبال.

وأضاف أن رجال الانقاذ قدموا الإغاثة اللازمة لـ 5 مصابين فيما تم نقل شخص آخر إلى مركز طبي لمتابعة العلاج.

وأشار إلى أن عمليات البحث والانقاذ توقفت مساء السبت نظرا لحلول الظلام وبرودة الطقس على أن تستانف صباح اليوم الأحد.



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