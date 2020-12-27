برلمانيون يطالبون بإخراج القوات الاجنبية من العراق

2020/12/27 | 10:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس کتلة الفتح هادي العامري بجدولة اخراج القوات الاجنبية من العراق.

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