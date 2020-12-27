قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية

2020/12/27 | 10:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الاحد، بأن مهاجما أطلق النار على المارة في ولاية إلينوي الأمريكية، ليسقط عددا من القتلى والجرحى.

وأوضح الإعلام الأمريكي أن الحصيلة الأولية أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى، ومثلهم من الجرحى.

وأضاف، أن الشرطة الأمريكية قبضت على مشتبه في المسؤولية عن إطلاق النار، فيما لم تزل تفاصيل الحادث غير متوفرة.

يأتي هذا بعد يومين فقط من تفجير سيارة مفخخة غامض في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.



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