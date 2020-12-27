ويسـألونك عن هيبة الدولة

2020/12/27 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

يتكرر بين آونة واخرى استهداف البعثات

الدبلوماسية (سفارة الولايات المتحدة

خاصة) والكائنة في المنطقة الخضراء تحت

ذرائع شتى منها مقاومة المحتل تقوم بها

جهات راديكالية غير منضبطة مستغ

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