كتائب حزب الله تهدد الكاظمي: 'لن تحميك الاطلاعات الإيرانية ولا الاستخبارات الأميركية'

2020/12/27 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتائب حزب الله

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

944 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا القيادي في كتائب "حزب الله" العراقي، أبو علي العسكري، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى عدم اختبار "صبر المقاومة"، فيما هدده بالقول "لن تحميك الاطلاعات الإيرانية ولا الاستخبارات الأميركية".

وقال المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، في تغريدة نشرها مساء السبت، 26 كانون الأول 2020، على حسابه بموقع "تويتر"، "إن المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ لها".

وأضاف انه "لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الأحمق وهذا ما يجب أن لا يتكرر".

وتابع أن "تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا".

وأردف قائلا "من هنا ندعو كاظمي الغدر ان لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز"، مهددا الكاظمي بالقول: "لن تحميه حينها الاطلاعات (الاستخبارات) الإيرانية، ولا الـCIA الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن".

من جانبه علق الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، على التوترات الأخيرة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن "ماحصل من إعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة".

وأوضح "نجدد إلتزامنا بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم إستهداف البعثات الدبلوماسية".

يأتي ذلك بعد انتشار وثيقة قيل إنها سربت عن المخابرات العراقية، ونفت وزارة الداخلية صحتها، حيث أكدت الوزارة في بيان أن "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، بخصوص تسليم أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ نحو المنطقة الخضراء، الأحد الماضي، عار تماما من الصحة، وإن الكتاب مزور جملة وتفصيلا، وقد تضمن معلومات كاذبة حول عزم الوزارة تسليم المطلوب التابع إلى حركة عصائب أهل الحق إلى أمن الحشد الشعبي".

وأشارت الداخلية إلى أن الكتاب المسرب "مزور"، حيث قالت إن " ظاهرة انتشار الكتب المزورة عن عمل تشكيلاتها وقراراتها، هي حالة ليست بجديدة تهدف إلى محاولة إضعاف ثقة المواطنين والرأي العام بعزم ابطال الداخلية في قيامهم بواجبهم وحرصهم على أمن واستقرار العراق وسوف لن ندخر جهدا في تقديم اولائك المزورين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت وثيقة أظهرت قيام مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالإعلان عن انسحاب جميع عناصر حركة عصائب أهل الحق من "قاطع المسؤولية" في بغداد، بعد الاتفاق على تسليم المعتقل التابع لهم إلى أمن الحشد الشعبي.

جدير بالذكر ان العاصمة بغداد شهدت خلال الأيام الماضية، توترا متصاعدا خصوصا بعد الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف المنطقة الخضراء التي تضم مجمع السفارة الأميركية، وذلك بالتزامن مع قرب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، يوم 3 كانون الثاني 2020.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تهدد الكاظمي: 'لن تحميك الاطلاعات الإيرانية ولا الاستخبارات الأميركية') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تهدد الكاظمي: 'لن تحميك الاطلاعات الإيرانية ولا الاستخبارات الأميركية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).