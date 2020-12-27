بالتنسيق مع كردستان.. تقرير يكشف عن اتصالات حكومية لإعادة الروح السياسية لـ”البعث”

2020/12/27 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف موقع “برقية” المقرب من حزب البعث المنحل، الاحد، عن اجتماعات مكثفة يجريها الحزب في إقليم كردستان من اجل الاتفاق على قيادة جديدة، فيما أشار وجود اتصالات حكومية تمهد لاعادة اشراك البعثيين في العملية السياسية.وقال الموقع في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجناح المتمرد في حزب البعث فشل في عقد اجتماعه الخاص الذي دعا لعقده في إطار التكتل ضد قرار القيادة القومية للحزب والمقيمة في خارج العراق بشأن اختيار أبو جعفر “صبّار المشهداني” القيادي العراقي في البعث أميناً لسر قيادة قطر العراق، كما اطلقت عليه البيانات الصادرة في الأيام الثلاثة الأخيرة”.وأضاف التقرير، أن “ثلاثة فقط من القيادات البعثية وضابطاً سابقاً التقوا قائد الجناح المتمرد، أو المنشق عكلة عبد صكر الكبيسي في جلسات سريعة بمنزله المستأجر حديثاً في أربيل .



في حين كان يأمل الكبيسي حضور أحد عشر عضواً قياديا في قطرية العراق والمكاتب من مجموع ثمانية عشر عضواً أعلنوا هاتفياً وفي رسائل الواتساب والاتصالات الخاصة تأييدهم للكبيسي ضد قرار القيادة القومية”.وتابع أن “ثمة معلومات -ربما تهدف إلى التشويه والإساءة- تتحدّث عن إجراء مسؤول أمني عراقي بارز اتصالات مع السلطات المختصة في إقليم كردستان العراق للوقوف على آخر تطورات ما يحصل، مع ميل واضح لاستمرار منح الضوء الأخضر لتحركات الكبيسي.



ويزعم مروّجو هذه المعلومات، أنّ الحكومة العراقية تدفع باتجاه اختيار قيادة للبعث تمهد للانخراط في العملية السياسية وإلغاء الفيتو عليها، بغض النظر عن قرار منع البعث من المشاركة في الحياة السياسية”.



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