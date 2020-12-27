ميسي: أحيانا أريد أن أكون مجهولا

2020/12/27 | 10:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يرغب في بعض الأحيان أن يكون شخصا غير معروف، حتى يتسنى له العيش رفقة أسرته “بصورة طبيعية”.وأدلى ليونيل ميسي بتصريحات خلال مقابلة مع قناة “لا سيكستا” ستبث كاملة يوم الأحد، تحدث فيها عن العديد من المواضيع، من بينهما حياته الشخصية، قائلا: “أنا محظوظ بكل ما عشته، ولكن أحيانا أريد أن أكون مجهولا، أريد أن أستمتع بالذهاب للتسوق أو السينما أو المطعم، خاصة عندما أكون مع أبنائي”.وسافر ليونيل ميسي إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع أسرته، بمعنويات عالية، وذلك بعد أن […]

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