الاتحاد الاوروبي يبدأ حملته لتلقيح سكانه ضد كوفيد-19 واصابات جديدة بالسلالة المتحوّرة

2020/12/27 | 10:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب في أحد مستشفيات البرتغال يحمل لقاحا ضد كوفيد-19، في 26 كانون الاول/ديسمبر 2020 © ا ف ب ميغيل ريوبا بروكسل (أ ف ب) – بعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح “فايزر-بايونتيك”، تبدأ معظم الدول الاوروبية رسميا حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19 الأحد، على خطى العديد من البلدان الأخرى.[…]

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