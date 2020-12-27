"منقبات يستفدن من أموال الضمان الفرنسي".. صورة مركبة بعدة لغات تثير الجدل

2020/12/27 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة صورة قيل إنها تظهر نساء منقبات في فرنسا يستفدن من أموال الضمان الاجتماعي الفرنسي، في ما رآه المستخدمون دليلا على التسامح مع المسلمين هناك.

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