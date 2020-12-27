إيقاف إجراءات تمليك ’مول’ بقيمة 3 مليارات يعود إلى متهم عراقي هارب

2020/12/27 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، إيقاف إجراءات تمليك عقار تم بيعه بالمُزايدة العلنية في ذي قار، لوجود هدر بالمال العام، مبينةً أن قيمة الهدر تصل إلى 2.3 مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 كانون الاول 2020)، أن "دائرة التحقيقات تمكنت من خلال فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، ضبط الأوليَّات والمحاضر الخاصَّة ببيع العقار المُشيَّد عليه (مول) تعود ملكيَّته لمتهمٍ هاربٍ، ومحجوزٍ لمصلحة محافظة ذي قار، لوجود ديونٍ مُترتِّبةٍ بذمَّة المُتَّهم، مشيرةً إلى قيام مديريَّة تنفيذ الناصريَّـة بعرضه بمزايدةٍ علنيَّةٍ وبيعه بسعر أقلّ من سعره الحقيقي".

وأضافت الدائرة أن "العقار الذي تبلغ قيمته التقديريَّة (3,800,000,000) مليارات دينارٍ، تمَّ بيعه بمبلغ (1,500,000,000) مليار دينار، ممَّا أدى إلى حصول هدرٍ في المال العام".

وأوضح البيان، أن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، بعد اطلاعه على الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، "قرَّر إيقاف إجراءات تمليك العقار لحين حسم القضيَّة، وبيان صحَّة إجراءات المُزايدة من عدمها، فضلاً عن حثّ مُحافظة ذي قار للطعن بإجراءات المزايدة".

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