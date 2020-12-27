2020/12/27 | 10:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ الدول الأوروبية، اليوم الأحد، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتا “فايزر” الأميركية، و”بيونتيك” الألمانية.

هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.

وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم الشاملة قبل الموافقة على الدواء من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي.



وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح “فايزر – بيونتيك” إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دول أوروبية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا اليوم 7 SKY TV.

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