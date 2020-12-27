المتحدث باسم الداخلية: وضعنا خطة أمنية مشددة لحماية المواطنين في رأس السنة

2020/12/27 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، اليوم الاحد، ستكون هناك خطة أمنية مشددة بخصوص احتفالات رأس السنة.

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