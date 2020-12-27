الإطاحة بقيادي كبير بتنظيم داعش - عاجل

2020/12/27 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوكاعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، الإطاحة بأحد قادة داعش في كركوك.وذكرت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، بالإضافة الى صدور عدة مذكرات قبض بحقه لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك، ونينوى، والشرطة الإسلامية ضمن عصابات داعش".وتابع البيان "فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير".واضاف البيان "وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريقا للعمل المختص، ونصب كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية شوان ضمن محافظة كركوك، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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