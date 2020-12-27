زلزال يضرب مناطق شرق تركيا

2020/12/27 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة رصدت هيأة إدارة الكوارث والطوارى التركية، اليوم الاحد (27 كانون الاول 2020)، زلزال بقوة 5.3 درجات ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد. وقالت الهيأة في بيان لها، إن "الزلزال وقع في الساعة 09.37 بالتوقيت المحلي، في ولاية ألازيغ، على عمق 15.94 كم".من جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة عبر تويتر، إنه" لم يتم تسجيل أي ضرر حتى الآن جراء الزلزال.وأضاف، أن "كافة الفرق المعنية تواصل عملها على الأرض للتحقق فيما إذا كانت هناك خسائر أم لا".

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