بالوثيقة..القضاء يطالب برفع الحصانة عن خالد العبيدي

2020/12/27 | 10:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالبت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة برفع الحصانة عن وزير الدفاع الاسبق النائب الحالي خالد العبيدي، للتحقيق معه بشأن تصرفه باسلحة كانت على متن الطائرة التشيكية التي هبطت في مطار بغداد الدولي، ابان فترة توليه منصب وزير الدفاع، دون انتظار نتائج التحقيق./ انتهى3

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