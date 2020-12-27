النزاهة توقف إجراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية بذي قار

2020/12/27 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن تمكُّنها من إيقاف إجراءات تمليك عقارٍ تمَّ بيعه بالمُزايدة العلنيَّة في محافظة ذي قار؛ لوجود هدرٍ بالمال العام، مُبيِّنةً أن قيمة الهدر تصل إلى (2,300,000,000) ملياري دينارٍ.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي […]

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