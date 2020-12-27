الاستخبارات تطيح بأحد قادة داعش في كركوك

2020/12/27 | 10:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، عن الاطاحة بأحد قادة داعش في محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، بالإضافة الى صدور عدة مذكرات قبض بحقه لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية”.وأضافت انه “عمل بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك، ونينوى، والشرطة اللاإسلامية ضمن عصابات داعش، فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير”.وبينت انه “تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريقا للعمل المختص، ونصب كمين محكم ومداهمة منزله في […]

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