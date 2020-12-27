اليوم.. 3 مباريات في دوري الكرة الممتاز

2020/12/27 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/ بغداد

تنطلق اليوم الاحد، منافسات الجولة الـ11 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال الناطق باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم تنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات”.

واوضح ان “الكهرباء سيواجه نفط الوسط على ملعب التاجي، فيما يلاقي السماوة فريق الحدود على ملعب السماوة، بينما يواجه النجف فريق القوة الجوية على ملعب النجف”.

وستقام المباريات في توقيتين، عند الساعة الثانية ظهراً والرابعة و15 دقيقة عصراً.



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