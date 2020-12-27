وفد ايراني في بغداد الثلاثاء المقبل لحل ازمة الكهرباء والوزارة تحذر من الاطاحة بالحكومة

2020/12/27 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشفت وزارة الكهرباء، الاحد، عن عزم وزير الطاقة الايراني زيارة بغداد الثلاثاء المقبل لحل ازمة الكهرباء في العراق والتباحث في المستحقات الايرانية، مبينة ان ازمة الكهرباء قد تطيح باي حكومة في حال عدم التعامل معها.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط اطلعت عليه /المعلومة/ ان “التراجع الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية ناجم عن توقف طهران بتزويد العراق بالغاز بسبب مستحقات واجبة الدفع بذمة العراق”.واضاف ان “الجانب الإيراني كان يجهّز العراق سابقاً بنحو 50 مليون متر مكعب لليوم الواحد، أما اليوم فلا يصل إلينا إلا نحو 5 ملايين متر مكعب، ما تسبب في تراجع كبير في الإنتاج”؟وتابع العبادي “سبق وحذرنا من أن ملف الكهرباء قد يطيح بأي حكومة في حال لم تتم معالجته بصورة صحيحة.



أمام الحكومة اليوم، التفاوض مع الجانب الإيراني حول الديون المستحقة أو إطلاقها، وهناك أيضاً، خيار الإيعاز إلى وزارة النفط لتعويض الغاز بالوقود السائل».ويستبعد العبادي إمكانية قدرة وزارة النفط على التعويض، ذلك أن « العراق بحاجة إلى نحو 23 ألف متر مكعب في اليوم من الوقود السائل، وهذا خارج إمكاناتها الإنتاجية ولم يتبقَّ أمام الحكومة إلا إقناع الجانب الإيراني بتأجيل الديوان المستحقة، وربما هذا ما سيحدث في زيارة وزير الطاقة الإيراني إلى العراق المتوقعة الثلاثاء المقبل».انتهى 25د

محمد شفيق, [27.12.20 10:38]المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن الإطاحة بقيادي كبير بتنظيم “ داعش” الاجرامي، مشيرة إلى أن عمل بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع نينوى وكركوك والشرطة اللاإسلامية بالتنظيم.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، بالإضافة الى صدور عدة مذكرات قبض بحقه لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية”.وأضافت أن “المعتقل كان يعمل بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك، ونينوى، والشرطة اللاإسلامية ضمن عصابات داعش، فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريقا للعمل المختص، ونصب كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية شوان ضمن محافظة كركوك”.



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