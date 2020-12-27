أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم

2020/12/27 | 10:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد سعر صرف الدينار العراقي، الأحد، استقرارا أمام الدولار الأميركي، قياسا بسعر صرف يوم أمس.

وبلغ سعر بيع ورقة المئة دولار أميركي مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية، اليوم، 27 كانون الأول 2020، 142,100 دينار في بورصة الكفاح ببغداد،

فيما كانت أسعار الصرف في المحافظات كالآتي:

النجف / بورصة

142,000

البصرة / بورصة

141,750

اربيل / بورصة

141,750

السليمانية / بورصة

141,750

الموصل / جملة

141,800

جدير بالذكر ان سعر الصرف بلغ أمس السبت، في بورصة الكفاح ببغداد 1430 للبيع أمام المواطنين و 1410 للشراء منهم .

ر.إ

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