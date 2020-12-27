أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم

الدولار الأميركي
فوتو: ارشيف
منذ 27 دقیقة
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ديجيتال ميديا إن آر تي
شهد سعر صرف الدينار العراقي، الأحد، استقرارا أمام الدولار الأميركي، قياسا بسعر صرف يوم أمس.
وبلغ سعر بيع ورقة المئة دولار أميركي مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية، اليوم، 27 كانون الأول 2020، 142,100 دينار في بورصة الكفاح ببغداد،
فيما كانت أسعار الصرف في المحافظات كالآتي:
النجف / بورصة
142,000
البصرة / بورصة
141,750
اربيل / بورصة
141,750
السليمانية / بورصة
141,750
الموصل / جملة
141,800
جدير بالذكر ان سعر الصرف بلغ أمس السبت، في بورصة الكفاح ببغداد 1430 للبيع أمام المواطنين و 1410 للشراء منهم .
ر.إ
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