2020/12/27 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- سجلت اسعار صرف الدولار اليوم الاحد استقرارا نسبيا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي.وافادت مصادر ان “سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد ، 143,000 ألف دينار لكل مئة دولار”.واشارت، إلى ان “سعر شراء الدولار في الاسواق المحلية بلغ 141,000 ألف دينار، لكل 100 دولار”.فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار نسبي في سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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