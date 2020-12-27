2020/12/27 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي ، الأحد ، عن نية مجلس النواب إعادة طرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق ، داعيا الحكومة الى احترام الأغلبية النيابية الرافضة للوجود الأمريكي.وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب سيعاود طرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي لحين تنفيذ القرار من قبل الحكومة”.وأضاف أنه “ينبغي على الحكومة العراقية إلى الايفاء بما وعدت به من حسم ملف اخراج القوات الأمريكية من العراق بأسرع وقت احتراما لدماء لقادة الشهداء والأغلبية النيابية”، مؤكدا أن “قرار مجلس النواب ليس للمجاملة وعلى رئيس الوزراء احترام الأغلبية النيابية الرافضة للوجود الأمريكي”.وكان الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أكد، امس السبت، حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأمريكية مع الحفاظ على هيبة الدولة.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينوي إعادة طرح ملف جدولة انسحاب القوات الأميركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينوي إعادة طرح ملف جدولة انسحاب القوات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).