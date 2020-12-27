المالية النيابية: رواتب الشهرين المقبلين غير مرتبطين في الموازنة

2020/12/27 | 10:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن إقرار الموازنة العامة سيؤمِّن الرواتب بالكامل ، فيما أشارت إلى أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة الى ان يتم اقرار الموازنة.وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، في تصريح صحفي، ان “رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة “، لافتاً إلى أن” المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة”.وأضاف أن “البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين”.وأشار إلى أن “العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة […]

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