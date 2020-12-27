المالية النيابية: : إقليم كردستان لا يمتلك أي موازنات

2020/12/27 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن كواليس الحوار مع اقليم كردستان خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن شفافية البيانات هي أساس حل المشكلات.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث صحفي، إن «هناك إيجابية في الحوار مع الوفد الكردي المفاوض وقد طالبنا الوفد بعرض البيانات لمعرفة مكامن الخلل بين الطرفين».

وأضافت ان «اقليم كردستان لا يمتلك أي موازنات، ولهذا طالبنا بضرورة إعداد موازنة وحسابات ختامية من قبل الإقليم فمن خلالها ستتم معرفة المخصص والمصروف الفعلي وكمية سعر النفط المصدر والمستخرج وعدد الموظفين والمتقاعدين».

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني قد أعلن في مؤتمر صحفي عن توصل بغداد وأربيل لاتفاق بخصوص حصة الإقليم من موازنة 2021، وإرسال رواتب الموظفين في الإقليم.

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