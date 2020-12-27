الخدمات النيابية: في 2021 المنتج الوطني أولاً

2020/12/27 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، رفع شعار «المنتج الوطني أولاً» خلال العام المقبل، مبينة أن ارتفاع سعر صرف الدولار محفز للاعتماد على المنتج المحلي. وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن «اللجنة سترفع شعار «المنتج الوطني أولاً» العام المقبل، لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق، لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، سيعطي محفزاً لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة بالقدرة التسويقية له».وأضاف أن «معامل الاسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، خصوصا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة الى معالجة موضوع العمالة».وأشار إلى أن «الكثير من المواد الانشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الاجنبي من جانب، أما الجانب الثاني فيحتاج من مؤسسات الدولة وضع ضوابط معينة لتحقيق الجودة للنهوض بالانتاج المحلي».

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