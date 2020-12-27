أكثر من ربع مليون شخص تعينوا خلال عامين.. الكشف عن زيادة “هائلة” في عدد الموظفين بالعراق

2020/12/27 | 11:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ما وصفه بـ”الموظفين في الموازنة الاصلاحية 2021″، مشيرا الى ارتفاع هائل باعداد الموظفين خلال عامين.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “عدد الموظفين على الملاك الدائم ارتفع إلى 3.250 مليون موظف بزيادة مقدارها 315 الف موظف وبنسبة زيادة 11% عن عام 2019 منها 172 الف درجة مستحدثة عام 2019 و109 الف درجة مستحدثة عام 2020 و 34 الف درجة مستحدثة عام 2021 “.

وبين ان “هذه الزيادة الكبيرة في اعداد الموظفين تنسجم مع سلوك الدولة الريعية في العراق التي تسعى الى خلق الوظائف العامة لامتصاص بعض العاطلين عن العمل نتيجة لفشلها في بناء وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة التي تؤدي الى خلق فرص عمل عديدة لاستيعاب البطالة المليونية في العراق وخاصة البطالة بين الشباب الذين يزدادون سنويا بمعدلات مرتفعة ويدخلون الى سوق العمل الذي تتميز بالبطالة الواسعة والعمالة الناقصة “.

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