العراقيون يطلقون وسم يمجد الشهيد قاسم سليماني

2020/12/27 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي صعود عدة وسوم في آن واحد تزامناً مع الذكرى السنوية الاولى لاغتيال قادة النصر، الشهداء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورف...

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