حدود مهران مفتوحة أمام عبور المواطنين مزدوجي الجنسية

2020/12/27 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام للطرق السريعة والنقل البري في محافظة إيلام غرب البلاد، أنه يمكن فقط للمواطنين مزدوجي الجنسية (الإيرانيين والعراقيين) عبور حدود مهران...

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