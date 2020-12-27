عاجل: الاسدي يصل الى الموصل ويعقد اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى

2020/12/27 | 11:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، اليوم الاحد، الى مدينة الموصل وعقد اجتماعا مع القادة الامنيين في مقر العمليات.وذكر الجهاز الامن الوطني، في بيان مقتضب، ان “رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي وصل صباح اليوم الى مدينة الموصل، وعقد اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى”.

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