الداخلية: لا حظر تجوال في رأس السنة.. وتكشف خطتها للمناسبة

2020/12/27 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، وجود حظر للتجوال

خلال الأسبوع المقبل واحتفالات رأس

السنة الميلادية الجديدة 2021.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة

اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي

تابعته وكالة نون "ستكون هناك خط

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