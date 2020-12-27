إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي، بَعِيدًا عَنْ خَلاَصِي.... - سمير خطيب

2020/12/27 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_خطيب تعذبني وتُكثر من صِعابي وتعجبُ بعد ذلك من غيابي الذئب يا أبتي سرقني، سرق صورتي وثيابي سرق طعامي شرد أبنائي وأقتبس كلاميأخذ وجهي وشفتي واحتفظ بأنيابه أخذ طيبتي واحتفظَ بشراسته أَخذَ وثيقتي وأخفى هويتي قتلني.......



وأنا لك ساجدمزقني.........وأنت له راصد دعوتُك عندها ....ألفا مرارًا......



ولم تسمع ولم تلحظ عذابي من يدفنني ؟من يرمي علي التراب ؟من ي ......





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