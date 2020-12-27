هل توجد البنى التحتية اللازمة في العراق للربط الكهربائي مع دول الجوار ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/12/27 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من ازمة حادة في الكهرباء والتي اثقلت دخل الاسر العراقية من خلال الاعتماد على المولدات الأهلية الغير خاضعة للرقابة الحكومية مما شجع اصحاب المولدات على ابتزاز الأهالي بزيادة اجور الأمبير الواحد على الرغم من استلام بعضهم لحصص الوقود من الدولة وبأسعار مدعومة .



لقد انفقت ملايين الدولارات على قطاع الكهرباء منذ 2003 والى اليوم ومع ذلك لم تتحسن بسبب تفشي الفساد الكبير حيث تشير التقارير الى ت ......





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