الكاظمي والصدمة المالية وجهاز الدولة العراقية - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/27 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي استعمل الكاظمي (الصدمة المالية) في انعاش ميزانية عام/ 2021 وخزينة الدولة، ولابد أن نشير عن ماهية (الصدمة المالية) يعني فرض الضرائب على الموظفين والمتقاعدين كما تشمل رفع دعم الدولة للمحروقات والمواد الغذائية إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام صرف الدولار الذي يعني ارتفاع جميع المواد المستوردة من خارج العراق والذي يتعامل معها بعملة الدولار الذي يجعل قيمة صرف الدينار الواحد بـ (750 فلساً) ويزد ......





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