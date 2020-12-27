نائب يدعو الكاظمي الى التدخل مباشرة لحل الخلاف بين الامانة والكهرباء

2020/12/27 | 11:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد دعا النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي، الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل شخصيا لمتابعة اجراءات استئناف العمل بشارع 77 الاستراتيجي .وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء هو الشخص الوحيد المعني بحل الخلاف حول شارع ٧٧ الاستراتيجي بين الامانة والكهرباء.وأضاف ان “لجنتي النزاهة والخدمات النيابيتين […]

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