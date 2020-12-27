2020/12/27 | 11:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ لاول مرة منذ أربعة أيام، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 28284 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 29258 إصابة أمس السبت و29018 إصابة الجمعة و29935 إصابة الخميس.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6620 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3761 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.ولا يزال معدل الوفيات الجديدة جراء مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في روسيا عند مستوى مستقر لليوم الثالث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل 552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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