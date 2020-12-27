ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بإطلاق نار في ولاية إيلينوي الأميركية

2020/12/27 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إيلينوي غرب الولايات المتحدة بحسب ما أعلنت الشرطة.

وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة البولينغ حيث وقع إطلاق النار..



وقال قائد الشرطة دان أوشي إنّ التحقيق مستمرّ في الحادث الذي أدى الى ثلاثة قتلى واصابة ثلاثة أشخاص آخرين بطلقات نارية..



مؤكدا القاء القبض على مشتبه به.

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