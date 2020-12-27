2020/12/27 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي يصل الى الموصل ويعقد اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى

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