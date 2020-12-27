همام طارق يكشف حقيقة مشاركته في مباراة للفرق الشعبية

2020/12/27 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..كشف لاعب المنتخب الوطني همام طارق، حقيقة مشاركته في مباراة للفرق الشعبية بكرة القدم.وقال طارق في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صوراً لي في احدى المباريات وقالت ان هذه المباراة يوم امس ولاحد الفرق الشعبية”.

واوضح ان “هذه الاخبار ليست صحيحة والصور قديمة تعود لمباراة خيرية تخص شهداء الحشد الشعبي”، داعياً وسائل الاعلام الى “توخي الدقة في نشر الاخبار”.يذكر ان وسائل الاعلام اشارت الى ان طارق شارك في مباراة للفرق الشعبية بمدينة الرمادي.



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