إنقاذ فتاة كربلائية 'في مقتبل العمر' من محاولة ابتزاز

2020/12/27 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الشرطة المجتمعية، الأحد، إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة "بمقتبل العمر" في كربلاء.

وأوضحت الشرطة المجتمعية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "عملية الإحباط جاءت إثر ورود مناشدة من الفتاة التي تسكن كربلاء المقدسة عن طريق الخط الساخن (497) الخاص بالشرطة المجتمعية، حيث تم إنهاء العملية وتعريف الشخص المبتز بالعقوبات التي حددها القانون لمثل هذا الفعل وافهامه بأن فعله مخالف للقانون والشرع والأعراف الاجتماعية".

وأشار البيان، إلى أن "المجتمعية واجهت مبتز الفتاة بالأدلة التي تثبت تورطه بالابتزاز، الأمر الذي جعله يعترف بها، واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة".

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