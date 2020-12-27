مبادئ “خطيرة” في موازنة 2021.. سماح بتهريب السيارات والتفريط بممتلكات الدولة لصالح آخرين

2020/12/27 | 12:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف النائب عمار طعمة، عن ما وصفه بـ”مبدأ خطير” في موازنة 2021، تتعلق بتفريط بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وبيعها.

وقال طعمة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الموازنة تتضمن “مبدأ خطيراً” ينطوي على “تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة أشهر”.

وتابع “هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة”.

وأشار طعمة إلى أن هذه المادة 60 من الموازنة تتضمن بيع هذه الأصول في ظروف “هيمنة الفساد” على قرارات الدولة.

واعتبر أن ذلك يعني بيع الأصول بأرخص الأثمان، مضيفا أنه “من المؤكد أن الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية”.

وقال طعمة إنه لا يعرف تحديدا إن كان هذا التوجه مرتبطا بـ”بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروط القاسية على العراق”.

كما انتقد رئيس كتلة النهج الوطني المادة 65 والتي تقضي بفرض رسوم على تسجيل المركبات الداخلة إلى العراق عبر عمليات التهريب”، معتبرا أن هذا النص يمثل “إذنا قانونيا بالتهريب”.

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