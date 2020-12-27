2020/12/27 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزته 3 كغم.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ناقل وموزع" للمخدرات في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته 3 كغم.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ناقل وموزع" للمخدرات في النجف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته 3 كغم.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ناقل وموزع" للمخدرات في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).