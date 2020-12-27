وفد عسكري تركي رفيع يزور ليبيا يثير موجة من الجدل حول توقيته ودلالاته

2020/12/27 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو لاستقبال الوفد العسكري التركي الرفيع في ليبيا، مثيرا موجة من الجدل حول توقيت الزيارة ودلالاتها، إذ اعتبرها البعض بمثابة “إعلان حرب”.ووصل الوفد التركي الذي يرأسه وزير الدفاع، خلوصي أكار، إلى ليبيا حيث سيعقد أعضاؤه لقاءات مع … Readmore

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