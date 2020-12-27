2020/12/27 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب العام الإماراتي، الأحد، حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة الاغتصاب الاجتماعي، وحظر النشر عنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تحبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي.. وتمنع النشر عن "بو مفتاح") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تحبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي.. وتمنع النشر عن "بو مفتاح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).