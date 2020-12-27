مطلوب رابع وشحنة كبيرة في مصيدة الاستخبارات العراقية خلال أقل من 24 ساعة

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، إلقاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة النجف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2020)، إن" مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات والذي يقوم بنقل وتوزيع المواد المخدرة بين محافظتي بغداد و النجف".

وبحسب البيان، " تمت عملية إلقاء القبض بعد نصب كمين محكم لهُ اثناء دخوله المحافظة ومتابعتهُ بعد أن لاذ بالفرار والقبض عليه في منطقة حي المهندسين بمحافظة النجف وبالجرم المشهود وبحوزته ثلاثة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة داخل عجلته".

وأكدت الوزارة على "تدوين أقواله بالاعتراف وإحالته للقضاء لينال الجزاء العادل".

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، اعتقال متاجرين اثنين بالمخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون ومادة الكريستال المخدرة.

وقال مدير قسم الإعلام بالقيادة العميد فؤاد الفهد لـ"ناس"، (26 كانون الأول 2020)، إن "شرطة ذي قار وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ذي قار، وبعملية نوعية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (ص.ع.ح) من مواليد 1978 ويسكن محافظة واسط قضاء النعمانية، والمتهم (م.ك.ع) من مواليد 1986 ويسكن محافظة البصرة قضاء المدينة، ويستقلان سيارة نوع BMW".

وأضاف الفهد، إن "الفريق الأمني ضبط بحوزة المتهمين 10 آلاف قرص مخدر نوع كبتاغون، بالإضافة إلى 430 غرام من مادة الكريستال المخدرة موضوعة في أربعة أكياس متفرقة".

وتابع، أن "المتهمين ينتسبان للأجهزة الأمنية في الجيش العراقي في العاصمة بغداد، الأمر الذي سهّل عليهما عبور السيطرات بهوياتهم الأمنية، وقد كانا يرومان توصيل المخدرات إلى العاصمة".

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