ايران تكشف حجم صادراتها للعراق خلال 9 أشهر

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، اليوم الاحد، تصدير سلع بقيمة 5.7 مليار دولار للعراق في 9 شهور فترة 20 آذار حتى 20 كانون الاول 2020.

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