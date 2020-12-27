2020/12/27 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، بإلقاء القبض على ناقل وموزع للمخدرات بحوزته 3 كيلو غرامات من مادة الكرستال في النجف الأشرف.وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أنه “استناداً لمعلومات أستخباراتية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف في وزارة الداخلية من القاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ناقل وموزع للمخدرات بالنجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ناقل وموزع للمخدرات بالنجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ناقل وموزع للمخدرات بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).