نائب: 4 خيارات امام مجلس النواب لحسم حصة اقليم كوردستان

2020/12/27 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ان هناك 4 احتمالات امام حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لم يصل الى اللجنة المالية لحد الآن.

واضاف: هناك 4 احتمالات امام مجلس النواب لحسم حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021، الاول هو التصويت عليه كما هو موجود في الموازنة وحسبما اتفقت عليه حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والثاني هو تعديل بعض الفقرات الخاصة باقليم كوردستان والتفاوض عليها مرة اخرى.

واوضح: ان الخيار الثالث هو الغاء المواد الخاصة باقليم كوردستان ووضع مواد اخرى مكانها، والرابع هو مقاطعة الكتل الكوردستانية وعدم التصويت على الموازنة.

واشار الى انه اذا كان هناك توافق سياسي حول الموازنة قبل طرحها في مجلس النواب فستكون الامور اسهل وسيقوم مجلس النواب بتشريع الموازنة قبل الفترة المتوقعة.

PUKmedia خاص

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